تحذير عاجل من الدفاع المدني السعودى بسبب سقوط الأمطار

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عدد من التحذيرات على المواطنين خلال الفترة الحالية، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحالة الطقس، مشددة على أنه يجب البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية، وعدم السباحة فيها.

تحذيرات من الدفاع المدني في السعودية

وناشد الدفاع المدني في السعودية، المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة العربية السعودية ابتداء من يوم غد الاثنين حتى الجمعة المقبل.

وأوضح الدفاع المدني السعودي، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد، ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل مكة المكرمة والطائف والجموم وبحرة والقنفذة والليث والكامل وخليص وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

وفي سياق أخر، نشرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عددا من الإرشادات للتعامل مع الزحام خلال فترة العمر، وجاء ذلك خلال تغريده لها عبر حسابها بمنصة “X”.

الإرشادات للتعامل مع الزحام.. توجيه من وزارة الحج والعمرة

ودعت الحج والعمرة بالسعودية، زوار بيت الله الحرام، إلى اتباع عدد من الإرشادات المهمة خلال فترة أداء مناسك الحج والعمرة، وطرق التعامل مع فترات الزحام.

وكتبت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها بـ"أكس"، أنه وعلى زوار بيت الله الحرام ابتاع عدد من الإرشادات الهامة، والتي منها تجنب الزحام، والحرص على ارتداء الكمامة، وضرورة التريث والتأني، مع الالتزام بتوجيهات رجال الأمن.

تأشيرة العمرة الإلكترونية

طريقة استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023.. يكثف الراغبون في أداء مناسك العمرة، البحث عن التفاصيل الكاملة لاستخراج التأشيرة، خصوصا أن وزارة الحج والعمرة السعودية كشفت عن بدء الحجز لتأشيرة العمرة الإلكترونية عبر موقع نسك.