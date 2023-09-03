سيرخيو راموس يصدم إتحاد جدة ويقترب من إشبيلية

تلقى نادي إتحاد جدة السعودي صدمة كبيرة بعد إقتراب المخضرم سيرخيو راموس من العودة من جديد للدوري الإسباني.

وكان إتحاد جدة قريباً من التوصل لإتفاق مع سيرخيو راموس خلال الساعات الماضية لتدعيم خط دفاعه، إلا أن الأخير قرر العودة لنادية الأسبق إشبيلية.

وبحسب فابريزيو رومانو خبير سوق الإنتقالات، فقد توصل نادي إشبيلية لإتفاق شفهي مع راموس لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ومن المنتظر أن يعلن إشبيلية خلال الساعات المققبلة بشكل رسمي عن إستعادة راموس في صفقة إنتقال حر بعد 18 عاماً من رحيله إلى ريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية إيطالية، قد أكدت أن مدافع إسبانيا المخضرم سيرجيو راموس، يفضل السير تجاه النادي التركي جالطة سراي.

وأشار الصحفي الإيطالي البارز "جاليتي" إلى أن المحادثات بين سيرجيو راموس وجالطة سراي تسير بشكل جيد.

سيرجيو راموس وكريم بنزيما

في ظل تلك الأجواء، يعمل كريم بنزيما من جانبه على مخاطبة سيرجيو راموس والتحدث معه من أجل إقناعه للانتقال إلى نادي الاتحاد، بحسب ما قاله مايكل رينكون، الصحفي المختص بأخبار الانتقالات.