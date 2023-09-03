الأحد 03 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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"حقوق الإنسان" يعلن إطلاق تطبيق الكتروني لتلقى شكاوى المواطنين قريبا (فيديو)

المحامي عصام شيحة
المحامي عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

أشاد المحامي عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالسياسات الجديدة لوزارة الداخلية في بناء مراكز الإصلاح والتأهيل.

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الحوار الوطني يستأنف جلساته اليوم.. حقوق الإنسان والحريات العامة على رأس محاوره

وأضاف عصام شيحة، في حوار عبر الفيديو كونفرانس، مع الاعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق تقريرا سنويا، متابعا أن المجلس يعلن إطلاق تطبيق الكتروني لتلقى شكاوى المواطنين قريبا.

وأشارعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن تتلقى الشكاوي من خلال منظومة حاليا تشمل واتساب والتطبيق الجديد يسهل تلقى الشكاوي من المواطنين.

القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل عن الدولة


وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل عن الدولة، ويعمل وفق قواعد ونظام معروف.  

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