تخلص من سيدة وزوجها.. الإعدام لعامل بالإسكندرية

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد،أوراق عامل بمحل نظارات، إلى مفتي الديار المصرية، لابداء الرأي الشرعي في إعدامه، لإدانته بقتل سيدة وزوجها وسرقتهما بمنطقة محرم بك، وحددت دور انعقاد شهر نوفمبر القادم، للنطق بالحكم.

ترجع تفاصيل القضية رقم 5430 لسنة 2023، جنايات قسم شرطة محربك، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة محرم بك بورد بلاغ بالعثور علي جثتين لسيدة وزوجها، داخل محل سكنهما، بدائرة القسم.



وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، أنه علي اثر تلقي بلاغا بالعثور علي جثة كل من ربة منزل وزوجها، داخل شقتهما، حيث توصلت التحريات لقيام المتهم، ويعمل عامل بمحل نظارات، بارتكاب الواقعة.



حيث توجه المتهم لمسكنها، كونه نجل شقيق المجني عليها الأولى، حيث سمحت له بالدلوف وحال استضافتها له وتوجهت لإعداد مشروب، فتوجة المتهم لغرفة مجاورة ابتغاء السرقة، فتحصل على حافظة نقودها، وتزامنت لحظة تحصله علي مبلغ مالي مع خروجها من المطبخ، وما أن شاهدته سارقا إياها حاولت الاستغاثة، وعقب توجها الي باب الشقة تحصل المتهم علي عصا نحاسية ووجه إلى رأسها ضربتين أسقطها أرضا وحال خروج المجني عليه الثاني زوجها لاستبيان الأمر من غرفته، فقام المتهم بالقائه علي السرير وأمسك بحبل تصادف وجوده داخل الغرفة ولفه علي عنقة خنق أياه حتى فاضت روحه، ثم عاد ولف علي عنق المجني عليها الاولي عمته، سلك تليفون للتأكد من أنها فارقت الحياة، وتحصل علي مشغولاتها الذهبية من يدها، وكذلك سرقة هاتفها المحمول، وتركهما وفر هاربا.



وبتقنين الاجرءات تم القاء القبض عليه ،وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المتقدم.

