حلمي طولان: الزمالك يحتاج لأفكار خارج الصندوق

أكد حلمي طولان نجم الزمالك السابق أن النادي يحتاج لأفكار جديدة من أجل تخطي الأزمات الحالية من خلال حلول جذرية.

وقال حلمي طولان في تصريحات عبر فضائية “الحدث اليوم”:" الزمالك يحتاج حالياً لمن يدعم خزينته حتى يتم إنتخاب مجلس إدارة جديدة يعمل من أجل المستقبل وإيجاد حلولاً جذرية لمشاكله ".

وتابع: “ من سيخوض إنتخابات الزمالك يجب أن يأتي بأفكار خار الصندوق، لا يمكن ان ينحصر التفكير في قروض وتحميل النادي أعباء جديدة، ولا بد ان يصرف النادي من خلال عوائده ”.

وأضاف طولان: “ أنا سعيد للغاية بعودة نادي الزمالك لأبناءه مرة أخرى ”.

وعن موقفه من الترشح في إنتخابات الزمالك المقبلة قال طولان: “ أنا لست عضواً عاملاً في النادي، رغم إني تقدمت بطلب للعضوية في وقت سابق ”.

وإختتم: “ قدمت أوراق العضوية والأموال ولكن الأمر توقف في النهاية رغم انه كان لي مستحقات متأخرة لدى النادي ولم اطالب بها ”.