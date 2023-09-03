مرحلة جديدة من مبادرة "اتكلم عربي" تركز على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحمل شعار "جذورنا المصرية".

وأكدت وزيرة الهجرة، أن هدف المبادرة زرع القيم وتعزيز الهوية والتعريف بالحضارة المصرية القديمة، عبر مجموعة من الأنشطة والألعاب والمسابقات تستخدم كلها اللغة العربية المبسطة.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن المرحلة الجديدة من مبادرة "اتكلم عربي"، تركز على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة، وعن مصر والحضارة المصرية التي تبهر العالم أجمع، من خلال عدد من الفعاليات من ضمنها هذا المعسكر.

وقد تفقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أجنحة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، يرافقها نحو 45 من أبناء المصريين حول العالم ، بحضور أ.د. ميسرة عبد الله، عالم المصريات، ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشئون الأثرية، والذي قدم شرحا مستفيضا للأطفال، حول الحضارات التي تعاقبت على أرض مصر.

ويأتي تنظيم فاعليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو تعزيز انتماء شباب وأطفال المصريين بالخارج والداخل للوطن وترسيخ مبدأ الهوية المصرية، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وبالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة والشخصيات العامة من سفراء المبادرة الرئاسية.