الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

3 رجال يصطادون تمساحًا ضخمًا بعد معركة حياة أو موت.. شاهد

اصطاد الرجال التمساح
اصطاد الرجال التمساح الضخم

أظهر مقطع فيديو مجموعة من صيادي التمساح في فلوريدا يفعلون ما يمكن وصفه بأنه “صيد العمر”.

وتصارع الفريق المكون من 3 أشخاص مع تمساح ضخم يبلغ طوله 13 قدما نحو 4 ساعات ويبلغ وزنه 900 رطلًا (حوالي 400 كيلو جرام) في بحيرة أورلاندو، ويقولون إنه قد يكون ثاني أكبر تمساح يتم صيده في الولاية.

txt

جليس تمساح بـ3000 دولار شهريًا مع تأمين صحي

txt

سيدة تواجه الموت بين فكي تمساح لمدة 90 دقيقة

ويروج لصيد التماسيح في فلوريدا كوسيلة للتحكم في أعدادها، وقال صائد التماسيح كيفن بلوتز في مقابلة مع مذيع سي إن إن جيم أكوستا:" لقد بدأ التمساح يتباطأ ورصدناه قبل ساعات قليلة من القبض عليه وأخيرا أمسكنا به".

هدوء أثناء الصيد

وتابع قائلا: "ظل التمساح ثابتا، لم يركض على عكس سلوكياتهم، وكان يجب علينا قتاله، فأمسكنا به بـ 3 عصي من أجل إنجاز المهمة وفي النهاية وقع في قبضتنا بـ 4 و 5 حبال.

 ونوه إلى أن التمساح كان بلا حراك، مواصلًا: "أعتقد أنه معتاد على القيام بذلك نظرا لحجمه، من المحتمل أن يكون عمره من 60 إلى 90 عاما وهو معتاد على أكل ما يعبث معه، لذلك لم يكن لديه سببًا للهرب".

شاهد الفيديو..

مواد متعلقة

مسؤول كبير في المكسيك يتزوج من أنثى تمساح للمرة الثانية (شاهد)

رجل يتزوج تمساح لسبب عجيب (شاهد)

ترحيب غير حار من تمساح لصياد.. حوله إلى "ضحية" (فيديو)

لأول مرة.. ولادة عذرية لأنثى تمساح تعيش في عزلة

تمساح يهاجم غواص.. رأسه كان بين فكي المفترس

تمساح ينتزع غزالا من أنياب 3 فهود.. شاهد