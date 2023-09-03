3 رجال يصطادون تمساحًا ضخمًا بعد معركة حياة أو موت.. شاهد

أظهر مقطع فيديو مجموعة من صيادي التمساح في فلوريدا يفعلون ما يمكن وصفه بأنه “صيد العمر”.

وتصارع الفريق المكون من 3 أشخاص مع تمساح ضخم يبلغ طوله 13 قدما نحو 4 ساعات ويبلغ وزنه 900 رطلًا (حوالي 400 كيلو جرام) في بحيرة أورلاندو، ويقولون إنه قد يكون ثاني أكبر تمساح يتم صيده في الولاية.

ويروج لصيد التماسيح في فلوريدا كوسيلة للتحكم في أعدادها، وقال صائد التماسيح كيفن بلوتز في مقابلة مع مذيع سي إن إن جيم أكوستا:" لقد بدأ التمساح يتباطأ ورصدناه قبل ساعات قليلة من القبض عليه وأخيرا أمسكنا به".

هدوء أثناء الصيد

وتابع قائلا: "ظل التمساح ثابتا، لم يركض على عكس سلوكياتهم، وكان يجب علينا قتاله، فأمسكنا به بـ 3 عصي من أجل إنجاز المهمة وفي النهاية وقع في قبضتنا بـ 4 و 5 حبال.

ونوه إلى أن التمساح كان بلا حراك، مواصلًا: "أعتقد أنه معتاد على القيام بذلك نظرا لحجمه، من المحتمل أن يكون عمره من 60 إلى 90 عاما وهو معتاد على أكل ما يعبث معه، لذلك لم يكن لديه سببًا للهرب".

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