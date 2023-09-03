23 وفاة باشتباكات بين الجيش السورى وفصائل موالية لتركيا

افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن اشتباكات وقعت في شمال شرق سوريا، اليوم الأحد، بين الجيش السوري وفصائل موالية لتركيا، أسفرت عن مقتل 23 شخصًا بعدما حاولت الفصائل المذكورة تنفيذ عملية تسلّل.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "قُتل 18 عنصراً من الفصائل الموالية لتركيا وخمسة من جيش سوريا في اشتباكات اندلعت إثر محاولة تسلل الفصائل الى منطقة تل تمر في ريف الحسكة الغربي"، لافتاً الى إصابة آخرين.

وأفاد المصدر بإصابة أكثر من 20 عنصريا من صفوف الفصائل والعدد مرشح للارتفاع لوجود إصابات خطيرة.

وشهدت محاور في العريشة والمبروكة والطويلة وتل طويل خلال يوم الأحد، اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، بعد عملية تسلل نفذتها فصائل موالية لتركيا، قابلها شن عمليات مباغتة من قبل مجلس تل تمر العسكري، وقصف مدفعي من قبل جيش سوريا، الأمر أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من كلا الطرفين، وفق المرصد.

وفي سياق آخر، طالب "الجيش الأمريكي"، بإنهاء القتال المُستمر مُنذ أيام بين الجماعات المُتنافسة المدعومة من الولايات المتحدة في شرق سوريا، مُحذِّرًا من أن ذلك قد يُساعد في عودة تنظيم داعش، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الخميس.

وفقًا لما نشرته "أسوشيتد برس"، كان القتال الذي اندلع يوم الإثنين، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا وإصابة العشرات في محافظة دير الزور الشرقية الغنية بالنفط، هو الأسوأ منذ سنوات، شرق سوريا هو المكان الذي يتمركز فيه مئات من القوات الأمريكية منذ عام 2015 للمساعدة في قتال مسلحي داعش.

دارت الاشتباكات بين أعضاء قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد ضد حليفها السابق مجلس دير الزور العسكري الذي يقوده العرب وبعض رجال القبائل العربية الإقليمية الذين وقفوا إلى جانبهم.

قالت قوة المهام المشتركة، في بيان: “إنها تواصل مراقبة الأحداث عن كثب في شمال شرق سوريا”، مضيفة: "ما زلنا نركز على العمل مع قوات الدفاع السورية لضمان الهزيمة الدائمة لداعش، دعمًا للأمن الإقليمي والاستقرار".

ووقعت اشتباكات متفرقة في أجزاء مختلفة من المنطقة على طول الحدود مع العراق يوم الخميس الماضي، وورد أن الجانبين استقدما تعزيزات.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية والمجلس يوم الأربعاء أن أحمد خبيل، المعروف باسم أبو خولة، لن يتولى قيادة مجلس دير الزور العسكري بعد الآن، وتم فصله و4 آخرين من قادة الميليشيات بسبب تورطهم المزعوم في "جرائم وانتهاكات متعددة"، بما في ذلك تهريب المخدرات.

كما تمت إقالة خبيل بسبب "التنسيق مع جهات خارجية معادية للثورة"، في إشارة على ما يبدو إلى اتصالاته المزعومة مع الحكومة السورية في دمشق وحلفائها الإيرانيين والروس.

أثارت الجولة الأخيرة من الاشتباكات مخاوف من حدوث المزيد من الانقسامات بين قوات سوريا الديمقراطية وحلفائها في شرق سوريا، إذ كان تنظيم داعش يسيطر ذات يوم على مساحات كبيرة من الأراضي وحيث لا يزال مقاتلو الجماعة المتطرفة يشنون هجمات من حين لآخر.

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