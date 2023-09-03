تموين أسيوط وهيئة الدواء تضبطان أدوية مغشوشة

ضبط مخزن مكون من ثلاث طوابق بمركز ديروط به كميات من أدوية المضاد الحيوي الحقن المغشوشة ومجهولة المصدر والمحظور تداولها وكميات من الادوية التى تستخدم فى علاج الأمراض الحرجة المعدة للتهريب خارج البلاد

وقد تم التحفظ على المضبوطات بمخازن هيئة الدواء المصرية وحرر محضر بالإجراءات للعرض على النيابة العامة للتصرف

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتشديد الرقابة علي الأسواق ومخازن المستلزمات الطبيه غير المرخصة والتي تقوم بتوزيع وبيع أدوية غير مسجله في وزارة الصحة

وبناء علي توجيهات المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط ورئيس مباحث التموين ووكيل إدارة مباحث التموين، وبالاشتراك كامل عبدالباسط مدير إدارة تموين ديروط ومحمد سليم ومحمود أنور ومحمد حسن ومحمود حسن مأموري الضبط القضائي بإدارة تموين ديروط، بالاشتراك مع مباحث تموين الشمال محمد رشدي وأحمد خميس مفتشي تموين مباحث الشمال ودكاترة التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية

تموين اسيوط ومباحث التموين وهئية الدواء تضبط أدوية مغشوشة

تموين اسيوط ومباحث التموين وهئية الدواء تضبط أدوية مغشوشة

تموين اسيوط ومباحث التموين وهئية الدواء تضبط أدوية مغشوشة

تموين اسيوط ومباحث التموين وهئية الدواء تضبط أدوية مغشوشة

تموين اسيوط ومباحث التموين وهئية الدواء تضبط أدوية مغشوشة