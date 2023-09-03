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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد عفيفى يتوج بفضية جهاز المتوازى ببطولة رومانيا الدولية

محمد عفيفى يتوج بفضية
محمد عفيفى يتوج بفضية جهاز المتوازى

حقق  محمد منتصر  عفيفي لاعب منتخب مصر للجمباز الفني  الميدالية الفضية والمركز الثاني   فى نهائي  منافسات جهاز المتوازي ببطولة رومانيا الدولية والمقامة  حاليا بالعاصمة الرومانية "بوخارست" خلال الفترة من 1 وحتى 3 وذلك استعدادا لبطولة العالم .

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ويشارك المنتخب المصري لرجال الجمباز الفني في بطولة رومانيا الدولية  فى إطار الاستعداد لبطولة العالم 
ويمثل أبناء النيل في هذه البطولة كلًا من: "علي زهران - أحمد المراغي - عمر العربي - أحمد عبد الرحمن - محمد منتصر عفيفي - زياد خاطر".

ويقود المنتخب فنيًا جمال مطر المدير الفني، وعرفات أحمد المدرب العام والخبير يڤجيني كوزين، ويترأس البعثة الدكتور محمد علي، كما يشارك شريف جودت كحكم مرافق.
وحرص سفير مصر فى رومانيا مؤيد الضلعي ومسؤولي السفارة. المصرية المستشارة مروه شعير نائب السفير  وعقيد طيار أركان حرب محمود وهبي الملحق العسكري  والقنصل نادر شبل  علي مساندة وتشجيع منتخب مصر للجمباز الفني رجال اثناء مشاركتهم اليوم فى نهائيات البطولة 

ومن جانبه، هنا الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز،  اللاعب  محمد عفيفي علي حصوله علي الميدالية الفضية فى ظل منافسة شرسة مع أبطال العالم فى بطولة رومانيا الدولية 
واضاف امين أن المنتخب المصري يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.
واشار  امين ان منتخب الجمباز الفني رجال يسير بخطي ثابتة لاعتلاء منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية علي اعلي مستوي

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