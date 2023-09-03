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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عميد دار العلوم الأسبق: البحث عن الثراء السريع دمر أخلاق المجتمع

الدكتور عبدالراضى
الدكتور عبدالراضى عبدالمحسن

قال الدكتور عبدالراضى عبدالمحسن، عميد كلية دار العلوم الأسبق بجامعة القاهرة، إن المصرى الأصيل منذ القدم يأكل عيشه من ضربة فأسه فى الأرض، لكن دخل علينا دخيل وهو الثراء السريع، دونما يضاهيه جهد وعمل ووقت ومساحة. 


وأضاف خلال حواره ببرنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، إن الثراء السريع، هو الرغبة فى تحقيق التقدم، دون ملكات أو مواهب، فتتحقق هذه النتيجة، على حساب القيم واتقان العمل، لأن من يريد أن تصدر الناس سيأتى على حساب الآخرين، وبالتالى يستخدم وسائل ذميمة أخلاقيًا منها الحقد والحسد، وتدبير لإسقاط الآخرين.

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الأخلاق أساس التعايش

واستكمل: "الأخلاق ضرورة أساسية للتعايش، وتقوم على خلق وهو التسامح، فبدونه لا يستطيع الطرفان العيش فى مكان واحد، ولولا خلق التسامح ما كانت بيوت الزوجية مستقرة، ولتفاقمت المشكلات فى كل الأماكن".

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