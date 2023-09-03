ارتفاع درجات الحرارة.. إرشادات لتفادى حرائق السيارات

أوصت الإدارة العامة للمرور، قائدى السيارات، باتباع مجموعة من الإرشادات المرورية لقائدى السيارات أثناء القيادة خلال أوقات الحر الشديدة وارتفاع درجات الحرارة، لمنع وقوع حوادث الطرق الناتجة عن حرائق السيارات والإهمال فى الصيانة الدورية للمركبة، ومن تلك التعليمات:

- مراجعة إطارات السيارات بسبب ارتفاع ضغط الهواء، وانفجار الإطارات.

- التأكد من دورة التبريد وتيل الفرامل، لتفادى آثار ارتفاع درجات الحرارة.

- يفضل تجنب القيادة فى الطرق شديدة الازدحام، لتفادى ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة.

- تجنب قيادة السيارة فى أوقات الحر القصوى، حيث يفضل الخروج فى الصباح الباكر.

- التحقق دائمًا من مياه "الردياتير" وتزويدها دائمًا للحفاظ على معدل برودة موتور السيارة.

- تجنب تزويد مياه "الردياتير" الساخنة بمياه باردة، إلا إذا كان الموتور يعمل، حتى لا يؤدى ذلك إلى تلف "وش السلندر".

- يفضل استخدام الطرق المسطحة عن الكبارى والأنفاق.

- ضرورة ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما يتلاءم وفصل الصيف وكذلك مراجعة حركة التبريد.

- التشديد على الحذر الشديد عند فتح غطاء الردياتير أثناء سخونة المحرك حتى لا يندفع الرذاذ الساخن وبخار الماء فى وجه السائق.

- التحقق من سلامة مروحة التبريد وزيادة ماء الردياتير وقربة المياه.

وفى سياق اخر

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيق لحين الانتهاء من التحقيقات في الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث عن وجود حارس عقار، متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار في منطقة الهرم، وتم وضبط المتهم.

كما عصر بحوزته على الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وكانت قد وردت معلومات لمديرية أمن الجيزة، بتنقيب شخص عن الآثار أسفل عقار في منطقة الهرم.

وعلى الفور تم انتقل رجال المباحث إلى مسرح الواقعة، وتم ضبط المتهم بالتنقيب عن الآثار.

كما تم العثور على حفرة حديثة بفعل المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وإشهارها بالطريق العام.

بإجراء الفحص والتقنين أمكن ضبط المذكورين وتبين أنهم (عامل ونجليه – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج) والأسلحة المستخدمة ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازة الأسلحة المُشار إليها وإشهارها بمحيط سكنهم لوجود خلافات مع آخرين حول الجيرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.