الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وفاة 20 مليون شخص حول العالم بفيروس كورونا

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن أوميكرون هو المتحور السائد في العالم أجمع خلال الفترة الحالية، وهناك 600 متحور من فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، معقباً: "كل متحور أكثر تقدمًا وذكاءً من المتحور الذي قبله، وهذا يؤدي إلى خوف العلماء من هذه المتحورات".

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وأضاف "بدران"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك إمكانية للتقليل من طفرات الفيروس من خلال تحقيق التباعد الاجتماعي، وعدم التقبيل في المناسبات الاجتماعية، وعدم السلام في العزاء.

ولفت إلى وفاة 20 مليون شخص بفيروس كورونا، معقبًا: "20 مليون واحد مزعلناش عليهم، 20 مليون واحد ماتوا، وهذا الأمر بمثابة حرب عالمية".

 