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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القابضة للمطارات تختم فعاليات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات المصرية

التدريب الصيفي لطلبة
التدريب الصيفي لطلبة الجامعات

اختتمت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فعاليات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣،والذي بدأ من منتصف شهر يونيو وحتي نهاية اغسطس لهذا العام مع استمرار بعض البرامج التدريبية لمنتصف سبتمبر.

القابضة للمطارات والملاحة تختتم فعاليات التدريب الصيفي

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 وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات ان الخطة التدريبية لطلبة الجامعات المصرية تأتي في اطار توجيهات وزارة الطيران المدني برئاسة الفريق محمد عباس حلمي بالقيام بالدور المجتمعي للشركة من خلال توفير فرص تدريب متميزة للطلبة ،بالإضافة الي رفع وعي الشباب بالدور الذي تقوم به الشركة القابضة كأحد الشركات الوطنية وتنمية وتطوير مهارات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، عبر إتاحة الفرصة لهم للتعرف على أنشطة الشركة القابضة وآلية العمل بالادارات المختلفة.

واضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات، أن التدريب تم في شركة ميناء القاهرة الجوي و الشركة المصرية للمطارات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتنسيق مع الشركة القابضة للمطارات .

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