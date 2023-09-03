حسن شحاتة: سنساند نجوم الكرة في إنتخابات الزمالك

كشف حسن شحاتة نجم الزمالك السابق عن تفاصيل الجلسة التي ستعقد بحضور رموز كرة القدم في النادي إستعداداً لإنتخابات مجلس الإدارة المقبلة.

وقال حسن شحاتة في تصريحات عبر قناة “الحدث اليوم”: “ سنجتمع مع مجموعة من نجوم الزمالك لإختيار بعض الأسماء من بينهم للترشح في الإنتخابات المقبلة ”.

وتابع: “ الزمالك في موقف صعب والظروف التي يمر بها النادي في الوقت الحالي تجعل أي شخص قلقاً من المسؤولية ”.

وأضاف شحاتة: “ سنختار مجموعة لترشح وسنساندهم في النتخابات، لن نتأخر عن النادي في أي وقت ”.

وأكمل اسطورة الزمالك: “ في السابق كان لدينا عضويات بالنادي لكن تم الغاءها، لكن سنعود كمجموعة من نجوم النادي لمحاولة فعل شئ يساعد الزمالك ”.