جماهير فولهام تودع محمد الفايد: وضعنا على خارطة الطريق ونطالب بإنشاء تمثال له

ودعت جماهير فولهام والحساب الرسمي للنادى الإنجليزى رجل الأعمال المصرى محمد الفايد، مالك النادى السابق، وكتب الحساب الرسمى للنادي الإنجليزى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلاً: "بسلام الأسطورة التى وصلت إلى أعلى مستويات الدورى الممتاز، توفى محمد الفايد عن عمر يناهز 94 عامًا".

حرصت جماهير فولهام الإنجليزي على توديع مالك النادي الأسبق، رجال الأعمال المصري، محمد فايد، الذي ودع عالمنا يوم الأربعاء الماضي، عن يناهز 94 عاما.



طالبت جماهير فولهام إدارة النادي الحالي، ببناء تمثال له بعد الإنجازات الكبيرة التي قام بها من أجل النادي الإنجليزي بعد شراءه له في عام 1997 مقابل 6.25 مليون جنيه إسترليني.



ووضع فريق فولهام على خارطة الطريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة لأوروبا، بعد معاناتهم في دوري الدرجة الثالثة، ووصولهم إلى نهائي الدوري الأوروبي وحصد الميدالية الفضية في نسخة 2010، ولعل المباراة الأبرز كانت ضد يوفنتوس بعد نجح الفريق الإنجليزي في قلب النتيجة والفوز على اليوفي برباعية مقابل هدف.



كتبت العديد من الجماهير على منشور نادي فولهام الذي ينعي فيه وفاة مالكه السابق "الفايد" تعليقات تطالب إدارة النادي بإنشاء تمثال له أمام ملعب الفريق، معربين عن امتنانهم على كل ما قدمه "الفايد" لهم خلال الـ16 سنة.

وولد محمد الفايد في رأس التين الإسكندرية عام 1929، وبدأ حياته في مصر قبل أن ينتقل إلى دبي وفي عام 1975 انتقل للعيش في لندن.



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قرر محمد الفايد بيع نادي فولهام لـ خان رجل الأعمال الباكستاني الأمريكي، وتقدر ثروته بواحد وتسعين مليار يورو وأكد "الفايد" أنه متأكد أن النادي الإنجليزي سيكون في أيد أمينة معه لما يملكه من نجاحات في عالم الأعمال، وشغفه الكبير في عالم الرياضة مضيفا أنه استمتع في كل لحظة قضاها مع فولهام عندما استقبل اسطورة البوب الراحلة مايكل جاكسون في النادي لحضور مباريات حيث اقيم تمثال يخلد ذكراه في مدخله الرئيسي.