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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد موسى: السيسي نفذ وعده لأهالي سيناء بعقود تملك الأراضي (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل زيارته لـ سيناء، قائلا: “أهالي سيناء يشعرون بالفرحة بعد حصولهم على عقود ملكية موثقة لملكية أراضيهم”.

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وأضاف أحمد موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" القضاء على الإرهاب في سيناء أمن حقيقي للدولة المصرية، مضيفا:" الرئيس السيسي حريص على حقوق أهالي سيناء من الأراضي".

 الرئيس السيسي  دائما ما ينحاز لشعبه وحريص على حقوق المواطنين

وتابع  أحمد موسى :" الرئيس السيسي  دائما ما ينحاز لشعبه وحريص على حقوق المواطنين، وحقق مطالب أهالي سيناء التي وعد بها بعقود لتملك الأراضي.

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