أحمد موسى: السيسي نفذ وعده لأهالي سيناء بعقود تملك الأراضي (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل زيارته لـ سيناء، قائلا: “أهالي سيناء يشعرون بالفرحة بعد حصولهم على عقود ملكية موثقة لملكية أراضيهم”.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" القضاء على الإرهاب في سيناء أمن حقيقي للدولة المصرية، مضيفا:" الرئيس السيسي حريص على حقوق أهالي سيناء من الأراضي".

الرئيس السيسي دائما ما ينحاز لشعبه وحريص على حقوق المواطنين

وتابع أحمد موسى :" الرئيس السيسي دائما ما ينحاز لشعبه وحريص على حقوق المواطنين، وحقق مطالب أهالي سيناء التي وعد بها بعقود لتملك الأراضي.