الإعصار هايكوي يضرب تايوان ويجلي آلاف السكان

ضرب الإعصار هايكوي شرق تايوان، اليوم الأحد، ما دفع السلطات لإجلاء نحو أربعة آلاف شخص من مناطق عالية الخطورة وإلغاء مئات الرحلات الجوية، وإغلاق متاجر في شرق تايوان حيث يعتبر أول إعصار كبير يضرب اليابسة في الجزيرة منذ أربعة أعوام.

ووصل إعصار هايكوي إلى اليابسة في منطقة جبلية ذات كثافة سكانية منخفضة أقصى جنوب شرق تايوان بعد ظهر يوم الأحد، وهو أول إعصار يضرب تايوان مباشرة منذ أربع سنوات. وألغت المقاطعات والمدن في المنطقة الفصول الدراسية وأعلنت يوم عطلة للعمال.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 21 ألف مسكن قبل أن تعود إلى معظمها في فترة بعد الظهر، لكن تسعة آلاف منها كانت لا تزال بلا كهرباء حين ضرب الإعصار هايكوي اليابسة، بما في ذلك في تايتونغ.

وتحدثت السلطات عن إصابتَين طفيفتَين في مقاطعة هوالين الجبليّة بعدما سقطت شجرة على سيارة.

وقالت الرئيسة تساي إينغ-ون الأحد: "إنّه أوّل إعصار يصل إلى اليابسة في تايوان منذ أربع سنوات".

وأضافت: "أذكّر الناس بضرورة الاستعداد للإعصار وتوخي الحذر من أجل سلامتهم، بالإضافة إلى تجنّب الخروج أو المشاركة في أي أنشطة خطرة".

وكانت شوارع هوالين مقفرة صباح الأحد وسط أمطار غزيرة، فيما ضربت أمواج عالية ميناء صيد في مقاطعة ييلان الساحلية في شمال شرق تايوان.

وفي ييلان، تحدى سكان هطول الأمطار للتموّن من سوق ليلية محلية بقيت مفتوحة على رغم تحذيرات السلطات.

في مقاطعة تايتونغ، صُدم بعض السكان بقوة الرياح وغزارة الأمطار التي تسببت بانعدام موقت للرؤية.

وحشد الجيش الجنود والمعدات، منها مركبات برمائية وقوارب مطاطية قابلة للنفخ، حول المناطق التايوانية التي يُتوقّع أن يكون للإعصار هايكوي أكبر تأثير فيها.

وعرفت تايوان آخر إعصار كبير على أراضيها في العام 2019 وهو الإعصار بايلو الذي تسبب بوفاة شخص واحد.

لكن يُرتقب أن يكون الإعصار هايكوي أقلّ شدّة من إعصار ساولا الذي أثار حالة تأهّب قصوى في هونغ كونغ وجنوب الصين قبل تراجعه إلى مستوى عاصفة استوائيّة السبت.

وكثيرا ما يتعرض جنوب الصين للأعاصير التي تتشكل في المحيطات الدافئة شرق الفيليبين في الصيف والخريف ثم تتجه غربا.

ويقول الخبراء إن تغير المناخ أدى إلى زيادة شدة العواصف الاستوائية، حيث أدّت زيادة الأمطار وقوة الرياح إلى حدوث فيضانات مفاجئة وخلفت أضرارًا في المناطق الساحلية.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: