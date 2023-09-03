المقاولون يواجه بلدية المحلة في أولى مبارياته الودية

يفتتح المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب، مبارياته الودية غدا الاثنين ، مع بلدية المحلة في معسكره الحالي بالعين السخنة استعدادا للموسم الجديد.

وتعد مباراة المقاولون مع بلدية المحلة هي باكورة المواجهات الودية للمقاولون استعدادا للموسم الجديد والتي سيعقبها عدة مباريات قوية ضمن برنامج الإعداد .

وقرر الكابتن شوقي غريب السماح لثلاثي المنتخب الأولمبي العربي بدر وسيحا وأحمد فوزي الانضمام غدا لمعسكر المنتخب الاولمبي وعدم مشاركتهما في ودية بلدية المحلة ، وذلك بسبب استعدادات منتخب مصر الأولمبي لوديتي منتخب روسيا .

ويسعى الكابتن شوقي غريب لتجربة الصفقات الجديدة والاطمئنان علي جاهزية جميع اللاعبين قبل الموسم الجديد بإقامة مباريات قوية .

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب، بدأ تدريباته خلال معسكر الفريق الحالي بالعين السخنة استعدادا للموسم الجديد الأربعاء الماضي وسط اهتمام كبير من الجهاز الفني واللاعبين.

ويخوض المقاولون تدريباته على فترتين وفقا للبرنامج التدريبي المعد من قبل الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب، لتأسيس اللاعبين للمرحلة الهامة قبل بداية المباريات المتدرجة المستوى خلال المعسكر الحالي استعدادا للموسم الجديد.

المقاولون يواصل الإستعداد للموسم الجديد



ويخوض فريق المقاولون مرانه على فترتين صباحية ومسائية خلال معسكره الحالي بالعين السخنة.

ويسعى الكابتن شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون، علي تطبيق تجارب علي طريقة اللعب وتحفيظ اللاعبين للطريقة فضلا عن دمج اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامى بالفريق خلال المرحلة الثانية من الإعداد.



وعلى صعيد آخر، أجرى عمر فتحي سافيولا لاعب المقاولون جراحة ناجحة في إحدى المستشفيات الخاصة بعد الإصابة التي تعرض لها الفترة الأخيرة خلال تدريبات الفريق والتي سيغيب على اثرها مدة ٤٥ يوما والتي أدت إلى غياب سافيولا عن معسكر العين السخنة.