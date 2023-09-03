عاجل
تحديد قيمة المصروفات الدراسية لجميع الصفوف المدرسية
الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فلاهوفيتش يقود تشكيل يوفنتوس الرسمي لمباراة إمبولي

فلاهوفيتش
فلاهوفيتش

أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس ، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة إمبولي مساء اليوم السبت  على ستاد كارلو كلاستيلاني ضمن منافسات الجولة الـ3 في الدوري الإيطالي .

اقرأ أيضًا..

txt

الزمالك يخوض مرانه غدًا بالنادي قبل الانتظام في معسكر مغلق

تشكيل يوفنتوس الرسمي لمباراة إمبولي

  • حراسة المرمى: ماتيا بيرين
  • خط الدفاع: جاتي،جليسون بريمر، دانيلو
  • خط الوسط: وستون مكيني، فابيو ميريتي، مانويل لوكاتيلي،أدريان رابيو،كوستيتش
  • خط الهجوم: فيديريكو كييزا، دوشان فلاهوفيتش.

دكة بدلاء  يوفنتوس لمباراة إمبولي

بينسوليو، دافارا، أليكس ساندرو، روجاني، كامبياسو، بوغبا، فاجيولي، ويا، نيكولوتسي، ميليك، يلديز، إيلينج-جونيور، كين.

موعد مباراة يوفنتوس لمباراة إمبولي

تبدأ أحداث المباراة التي تجمع بين يوفنتوس و إمبولي مساء اليوم الأحد 3 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة9.45 مساء بتوقيت القاهرة ، و10.45 مساء بتوقيت الإمارات العربية ، و9.45 مساء بتوقيت المملكة العربية .