فلاهوفيتش يقود تشكيل يوفنتوس الرسمي لمباراة إمبولي

أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس ، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة إمبولي مساء اليوم السبت على ستاد كارلو كلاستيلاني ضمن منافسات الجولة الـ3 في الدوري الإيطالي .

اقرأ أيضًا..

تشكيل يوفنتوس الرسمي لمباراة إمبولي

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

خط الدفاع: جاتي،جليسون بريمر، دانيلو

خط الوسط: وستون مكيني، فابيو ميريتي، مانويل لوكاتيلي،أدريان رابيو،كوستيتش

خط الهجوم: فيديريكو كييزا، دوشان فلاهوفيتش.

دكة بدلاء يوفنتوس لمباراة إمبولي

بينسوليو، دافارا، أليكس ساندرو، روجاني، كامبياسو، بوغبا، فاجيولي، ويا، نيكولوتسي، ميليك، يلديز، إيلينج-جونيور، كين.

موعد مباراة يوفنتوس لمباراة إمبولي

تبدأ أحداث المباراة التي تجمع بين يوفنتوس و إمبولي مساء اليوم الأحد 3 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة9.45 مساء بتوقيت القاهرة ، و10.45 مساء بتوقيت الإمارات العربية ، و9.45 مساء بتوقيت المملكة العربية .