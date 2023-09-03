فلاهوفيتش يقود تشكيل يوفنتوس الرسمي لمباراة إمبولي
أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس ، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة إمبولي مساء اليوم السبت على ستاد كارلو كلاستيلاني ضمن منافسات الجولة الـ3 في الدوري الإيطالي .
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تشكيل يوفنتوس الرسمي لمباراة إمبولي
- حراسة المرمى: ماتيا بيرين
- خط الدفاع: جاتي،جليسون بريمر، دانيلو
- خط الوسط: وستون مكيني، فابيو ميريتي، مانويل لوكاتيلي،أدريان رابيو،كوستيتش
- خط الهجوم: فيديريكو كييزا، دوشان فلاهوفيتش.
دكة بدلاء يوفنتوس لمباراة إمبولي
بينسوليو، دافارا، أليكس ساندرو، روجاني، كامبياسو، بوغبا، فاجيولي، ويا، نيكولوتسي، ميليك، يلديز، إيلينج-جونيور، كين.
موعد مباراة يوفنتوس لمباراة إمبولي
تبدأ أحداث المباراة التي تجمع بين يوفنتوس و إمبولي مساء اليوم الأحد 3 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة9.45 مساء بتوقيت القاهرة ، و10.45 مساء بتوقيت الإمارات العربية ، و9.45 مساء بتوقيت المملكة العربية .