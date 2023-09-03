ردا على قرارات الاحتلال.. الأسرى الفلسطينيون يضربون عن الطعام

قرر الأسرى الفلسطينيون، مساء اليوم الأحد، إعادة وجبات الطعام وإغلاق الأقسام، وذلك ردا على قرارات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، حيث فرض إيتمار بن غفير عقوبات جديدة بحق الأسرى لتضييق الخناق عليهم.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير: “أسرى سجن (عوفر) من كافة الفصائل، قرروا إغلاق الأقسام، وإعادة وجبات الطعام، والتوجه نحو حل التمثيل التنظيمي”.

وأوضحت الهيئات المختصة بشؤون الأسرى، أن خطوة الأسرى هذه تأتي ردا على قرار إدارة السجون بعزل الأقسام وفصلها عن بعضها البعض، وكذلك على ضوء نقل أسرى من ذوي المحكوميات العالية وقيادات من الحركة الأسيرة من سجن (نفحة) إلى أقسام جديدة في سجن (عوفر).

من جهتها، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن إجراءات منظومة الاحتلال القمعية لن توهن إرادة أسرانا وأسيراتنا في معتقلات الاحتلال، مضيفةً أنّ هذه الإجراءات تعبّر عمّا وصلت إليه منظومة الاحتلال من تآكل، جعلها تتخذ هذه الإجراءات الانتقاميّة التي تعبّر عنها حكومة الاحتلال المتطرّفة.

وأضافت “فتح”: “شعبنا سيدافع عن أسراه وأسيراته، وسيتصدى لكافة محاولات إرهابهم”، مؤكّدةً أنّ القيادة الفلسطينيّة لن تساوم على حقوق ذوي الشهداء والأسرى، وستظلّ ملتزمةً حيال قضيّتهم حتى تحرير أسرانا وأسيراتِنا من معتقلات الاحتلال.

ودعت “فتح” المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقيّة إلى التدخل الفوري، وإلزام منظومة الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة، وأبرزها اتفاقيّة “جنيف” الرابعة.

يذكر أن وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أمر بفرض عقوبات جديدة على الأسرى بالأمس، تمثلت، في تقليص مدة الاستراحة بساحة السجن، وتقليص أصناف المنتجات المعروضة في مطعم السجن، وتقليص عدد قنوات التلفزيون في السجون، وإلغاء ممثل الأسرى أمام مصلحة السجون، كذلك منع الأسرى من شراء معظم أنواع الشامبو، من مقصف السجن، والتي يستخدمونها للاستحمام، وتكديس متعمد في غرف الأسرى، من خلال زيادة عدد الأسرى في الغرفة الواحدة.

كذلك أوعز بن غفير إلى إدارة سجون الاحتلال بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية، بحيث تجري هذه الزيارات مرة كل شهرين بدلًا من مرة كل شهر.

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