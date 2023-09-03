أوسوريو يعقد جلسة خاصة مع لاعبي الزمالك في المران المسائي

اجتمع أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع اللاعبين مساء اليوم الأحد في حضور أعضاء الجهاز المعاون على هامش التدريب المسائي الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

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وتطرقت الجلسة مع المدير الفني مع اللاعبين في العديد من الأمور، و قدم لهم التحية على المجهود المبذول خلال الفترة الحالية منذ انطلاقة فترة الإعداد وحتى الآن.

طلب المدير الفني من اللاعبين الاستمرار في أداء التدريبات بكل تركيز و قوة وتنفيذ المطلوب والاستعداد بجدية للفترة المقبلة.

وتحدث أوسوريو مع اللاعبين عن الفترة المقبلة المعسكر المغلق المقرر انطلاقه غدا الاثنين.

وفي نهاية الجلسة تعاهد الجميع على بذل أقصى جهد والاستعداد بجدية للموسم الجديد من أجل المنافسة على كل البطولات.

ويواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية غدا الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي