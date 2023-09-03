محافظ الإسماعيلية يستقبل وزيرة الثقافة لحضور إفتتاح مهرجان الإسماعيلية

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمكتبه مساء اليوم الأحد، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على هامش حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، والذي يُقام على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية، والدكتور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ.

ورحب محافظ الإسماعيلية، بوزيرة الثقافة والوفد المرافق لها، مؤكدًا أن محافظة الإسماعيلية ذات طابع خاص، تمتاز باحتضانها العديد من المهرجانات الفنية والثقافية، بجانب الكرنفالات الشعبية التي تُعبِّر عن تراثها، ومحاصيلها الزراعية التي تشتهر بها، مؤكدًا على سعادته باستمرار التعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية، التي تعد أحد المحافظات الجاذبة للمهرجانات والأحداث الثقافية.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بوجودها في محافظة الإسماعيلية، التي تحتضن العديد من المهرجانات المتخصصة، والتي تحظى باهتمام كثير من الدول المشاركة فيها.

ومن الجدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، يُعد أحد أهم المهرجانات في العالم العربي، الذى بدأ لأول مرة عام ١٩٨٥ ويحظى باهتمام وشعبية الكثير من الدول العربية والأجنبية.