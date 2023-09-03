الزمالك يخوض مرانه غدًا بالنادي قبل الانتظام في معسكر مغلق

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الصباحي غدًا الاثنين على ملعب النادي عبد اللطيف أبورجيلة، وذلك لتجهيز لاعبي الفارس الأبيض لمواجهة نادي أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

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مران صباحي للزمالك لتجهيز اللاعبين

ومن المقرر أن يتنظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر عقب نهاية المران الصباحي غدا الإثنين، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الكونفدرالية، حيث يستهل المشوار بلقاء نادي أرتا سولار الجيبوتي والمقرر لها في ذهاب دور الـ 32 من منافسات كأس الكونفدرالية.

حدد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي أوسوريو مواجهتين وديتين تجمع الأبيض أمام أندية السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا، والتي ستقام أيام 7 و 11 سبتمبر خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي.

من المقرر ان تقام مباراة الزمالك وأرتا سولار يوم السبت الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري في دولة تنزانيا.