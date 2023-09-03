علماء يكتشفون وصفة عطر الخلود الفرعوني (شاهد)

اكتشف مجموعة من العلماء ما يطلق عليه "رائحة الخلود" فى الحياة المصرية القديمة من خلال أوانٍ كانوبية مأخوذة من مقبرة مصرية قديمة لسيدة تدعى سنتناى، وهى الممرضة الملكية بالبلاط الفرعونى، ويعتقد أنها ماتت منذ حوالى 3500 عام.

وعرضت فضائية "العربية"، اليوم الأحد، تقريرا يرصد اكتشاف العلماء وصفة عطر الخلود الفرعوني

ووفقا للتقرير فإن الباحثين في فك شفرة رائحة الخلود الفرعونية من خلال تحديد المكونات المستخدمة في مراهم التحنيط، إذ استطاع الفريق من استخلاص العطر من بلسم سيدة تسمى "سينيتاي"؛ وهي مرضعة الفرعون أمنحتب الثاني.

وحدد الباحثون أن مكونات العطر اشتملت على شمع العسل وزيوت نباتية ودهون حيوانية وصمغ الأشجار إضافة إلى مركب الكومارين الذي تشبه رائحته الفانيليا.

وقالت عالمة الأثار باربر هوبر إن رائحة الخلود تمثل أكثر من مجرد رائحة عملية التحنيط، إنها تجسد الأهمية الثقافية والتاريخية والروحية الغنية للممارسات الجنائزية المصرية القديمة.

وعثر العلماء على سر رائحة الخلود في الحياة المصرية القديمة، وذلك من خلال أوان كانوبية مأخوذة من مقبرة مصرية قديمة لسيدة تدعى سنتاي، وهي الممرضة الملكية بالبلاط الفرعوني، والتي يعتقد أنها ماتت منذ حوالي 3500 عام بوادي الملوك بالأقصر.

وعثر العلماء داخل تلك الأواني مادة تحتوي على الخليط الخاص المكون من 4 عناصر، وهو عبارة عن بلسم غريب، كما وصفه العلماء، موضحين أنه من خلال دراستهم أن الممرضة الملكية دفنت في وادي الملوك بالأقصر، وهي محفوظة الآن في متحف أوجست كسيتنر في هانوفر بألمانيا، ومؤخرا تمكن الباحثون من إجراء دراسات على دواخلها.

واستخدم العلماء في معهد ماكس بلانك لعلم الإنسان الجيولوجي في ألمانيا أحدث التقنيات لتحديد ما هو موجود داخل البلسم، حيث وجدوا أن رائحته تشبه شمع العسل والزيت النباتي وراتنج الأشجار، ويقال إنه البلسم الأكثر تعقيدًا للتحنيط الذي تم استخدامه في تلك الفترة الزمنية.