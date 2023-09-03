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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يخوض مباراتين وديتين قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي

الزمالك
الزمالك

يستأنف  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه صباح غدا الإثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

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ومن المقرر أن يخوض الزمالك في معسكر  الداخلي بمصر الجديدة عقب انتهاء المران الصباحي غدا الإثنين.

 

ويواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

 

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي