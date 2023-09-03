ثقافة المنيا تناقش" الإرهاب صوره وأشكاله" بديرمواس

نظم بيت ثقافة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، محاضرة بعنوان "الإرهاب صوره وأشكاله" حاضرها حماده محمد عبد الرحمن، و تناول فيها مفهوم الإرهاب ، و سبل العنف المتنوعة لتحقيق الأهداف، ويعنى الإرهاب وهو محاولة الجماعات والأفراد، فرض أفكار أو مواقف أو مذاهب بالقوة لأنها تعتبر نفسها على صواب الاخرون على خطأ ، وهو وسيلة من وسائل الإكراه في المجتمع الدولي ويعرفه القانون الجنائي، على انه تلك الأفعال العنيفة، والتي تهدف إلى خلق أجواء من الخوف ويكون موجها، ضد أتباع جماعة دينية أو سياسية ، و أعمال العنف الغير المشروعة ضد الدولة ، والتي يتمثل غرضها .

وتتسم الأعمال الإرهابية بالتخويف المقترن بالعنف مثل، أعمال التفجير وتدمير المنشآت العامة ، وتحطيم السكك الحديدية وغيرها ، وللإرهاب انواع عديده منها ارهاب عقائدي، وإرهاب فكري ارهاب أخلاقي ، وإرهاب فردي وهو الذي يقوم به الافراد، وإرهاب جماعي ، ويعرف الإرهاب الدولي ، وهو الإرهاب الذي تقوم به دولة واحدة أو أكثر .

جاء ذلك ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، برئاسة دكتورة رانيا عليوة، بإشراف اقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل .