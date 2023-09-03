عامر سعيد العامري: مانشستر سيتي الأوفر حظاً للفوز بدوري أبطال أوروبا

أكد الإعلامي عامر سعيد العامري أن فريق مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا يعد الأوفر حظاً للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وسط منافسة مع الكبار بايرن ميونيخ وريال مدريد وبرشلونة الإسباني.

وقال عامر سعيد العامري في تصريحات صحفية :" مانشستر سيتي الإنجليزي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب التاريخ الكبير في عالم كرة القدم لذلك يعد الفريق الأقرب للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم على الرغم من صعوبة المنافسة مع كبار أوروبا مثل برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ وغيرهم ".



وأضاف:" أتوقع أن تكون صفقات مانشستر سيتي الإنجليزي محدودة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير لرغبة الإسباني بيب جوارديولا في تحقيق الانسجام بين المجموعة الحالية من اللاعبين للفوز بأكبر عدد من البطولات ".