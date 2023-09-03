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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حضور جماهيرى لمؤازرة منتخب مصر  أمام بوروندى فى إفتتاح  أفريقيا للطائرة 

حضور جماهيري لمؤازرة
حضور جماهيري لمؤازرة منتخب مصر

حرص عدد من جماهير  أسرة لعبة الكرة الطائرة على مؤازرة منتخب مصر  أمام نظيره بوروندى مساء  اليوم  الأحد فى لقاء إفتتاح البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 و حتى 14 سبتمبر الجارى ، بإستاد القاهرة .

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و يقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كلا من بوروندي و  الجزائر . 

فيما ضمت المجموعة الثانية ، تونس و مالى و تنزانيا و تشاد  ، و بينما ضمت  المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون و كينيا  وغانا  و ليبيا ، و ضمت المجموعة الرابعة ، المغرب و رواندا و السنغال و  جامبيا .

وضمت القائمة  النهائية للمنتخب كلا من: حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان  ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.
 

شهدت أخر إستعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة الأول للرجال الفوز  على نظيره المغربى 3/1 وديا، فى إطار آخر ودياته بعد تلقى خسارة من ليبيا 3/0 ، قبل الاتفاق على خوض شوط إضافي نجح الفراعنة فى الفوز به بنتيجة 25/14.

وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرا خارجيا قويا فى تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، شهد وديات أوروبية قوية أيضا فى إطار الاستعدادا للمنافسة.

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