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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قبل سفر البعثة الثلاثاء المقبل

وزير الرياضة يؤازر منتخب ناشئات اليد قبل المشاركة في بطولة أفريقيا

منتخب ناشئات اليد
منتخب ناشئات اليد 2004

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخب شابات كرة اليد مواليد ٢٠٠٤، خلال معسكرها بالمركز الاوليمبي، قبل توجهها إلى تونس صباح الثلاثاء المقبل، لخوض منافسات البطولة الأفريقية فى نسختها الـ ١٨، المحدد لها الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر الجارى.

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وتضم بعثة منتخب شابات اليد فى البطولة 17 لاعبة، تحت قيادة المدير الفني محمد فرغلي، والمدرب العام شريف الشامي، ويرأس البعثة سعيد عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويرافقه عبده عبد الوهاب المشرف على منتخبات السيدات.
 

وعبِّر وزير الشباب والرياضة المصرية عن دعمه الكامل وتأييده لمنتخب الشابات المصري لكرة اليد قبل مشاركته في بطولة أفريقيا للشابات المقامة في تونس، وتشجيع اللاعبات وتوفير الظروف الملائمة لهن، مشيداً بروح اللاعبات وإصرارهن على تحقيق انجاز جديد وتكرار انجاز التتويج بالبطولة كما حدث بالبطولة السابقة بغنيا، ليضاف لسجلات النجاحات الرياضية التي حققتها كرة اليد في الفترة الأخيرة. 

وأكد "صبحي"علي أهمية دعم وتشجيع المنتخب الوطني للشابات، وأنه يعتبرهن سفيرات للرياضة المصرية ومثالاً يُحتذى به للشباب المصري، مشيراً إلي أن الوزارة تضع اللاعبات والجهاز الفني في أولويتها، وتسعى لتوفير كافة المتطلبات لضمان تحقيق الأداء المميز، ومن ثم التتويج بلقب البطولة.

أشاد "صبحي" بروح اللاعبات وإصرارهن على تحقيق ميدالية ببطولة العالم المقبلة وتحقيق إنجاز رياضي جديد يضاف لسجلات النجاحات الرياضية التي حققتها كرة اليد في الفترة الأخيرة.

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا لشابات كرة اليد عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية بجانب كلا من تونس والجزائر ومدغشقر ومالى، فيما ضمت المجموعة الأولى، أنجولا وغينيا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وكينيا

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