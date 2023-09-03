فرق الفنون الشعبية بالمنيا تبهر الجمهور فى إحتفالية اليوم العالمى للتمريض

شاركت فرقة الفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة المنيا، برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، فى الإحتفالية الكبرى والتي أقيمت بمناسبة اليوم العالمى للتمريض.

وقدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية، عروض فنية وتبلوهات غنائية راقصة من التراث والموروث الشعبي منها، سامر التحطيب، البنت المنياوية، الطهور، التنورة ، والتي نالت إستحسان وإعجاب الجماهير والمشاركين وحضور الإحتفالية من مختلف الطوائف ولفيف من أعضاء التمريض والصحة بمحافظة المنيا ، وذلك إحتفالا باليوم العالمي للتمريض ، والفرقة من تدريب الفنان سيد تونى ، وذلك على مسرح ديوان عام محافظة المنيا

وجاء ذلك ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والتي تقدم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، برئاسة دكتورة رانيا عليوة، بإشراف اقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل