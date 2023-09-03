أوسوريو يمنح راحة إضافية لرباعي الزمالك في مران اليوم

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الرباعي أحمد فتوح و أحمد سيد "زيزو" ومحمد صبحي و حسام عبد المجيد لاعبو الأبيض راحة من التدريبات المسائية التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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جاء ذلك وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي أوسوريو، قبل انضمام الرباعي لمعسكر المنتخب الوطني الذي سينطلق غدا الاثنين و يستمر حتي يوم ١٢ من الشهر الجاري و يتخلله مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار و ودية تونس .

ومنح الجهاز الفني للفريق راحة لكل من محمد طارق و حاتم سكر لاعبا الفريق من التدريبات الجماعية، قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأولمبي .

و ينتظم منتخب مصر الأولمبي في معسكر بداية من غدا الإثنين و حتي يوم 12 من الشهر الجاري، ويتخلله مباراتين وديتين أمام روسيا، استعدادا لأولمبياد باريس 2024 .

ويواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية غدا الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي .