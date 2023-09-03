غداً.. حمد المزروعي يناقش تاريخ وأصل القهوة بثقافة الفيوم

يناقش خبير القهوة العربية حمد المزروعي، تاريخ وأصل القهوة بين الماضي والحاضر بقصر ثقافة الفيوم غداً الاثنين.

وأكد الباحث حمد المرزوقي، أن الندوة تناقش مفهوم القهوة العربية بمنطقة الخليج العربي كونها تتميز بنوع خاص من القهوة والتي يطلق عليها تسمية القهوة العربية المرّة، وتختلف طريقة تحضير هذا النوع من القهوة عن غيره مما يعطيه مذاق مميز، ويفضل الخليجيون تناول فنجان القهوة العربية إلى جانب بعض قطع التمر الشهية، وهي تعتبر من التقاليد الراسخة عند العرب لإكرام الضيف.

أشار خبير القهوة العربية حمد المرزوقي أن الكثيرين لا يعلمون أن القهوة عموما لها إرث كبير في المنطقة العربية، وأن العديد من أنواع القهوة الشهيرة عالميا ما هي إلا انبثاق من القهوة العربية التي تتميز بها المناطق البدوية في شبه الجزيرة العربية، ولذلك نحاول أن نقدم لكم باقة من كل ما تريدون معرفته عن القهوة العربية المرة البدوية وأشياء أخرى، سواء عن تاريخها، فوائدها وأضرارها، طريقة عملها، علاقة المنطقة العربية بها منذ زمن بعيد، كل هذا في السطور التالية.

فوائد القهوةالعربية

كما يتطرق الباحث حمد المرزوقي في محاور الندوة أن هناك فوائد عديدة للقهوة العربية على المستوى الصحي لعل أبرزها على مستوى الاستعانة على السهر في المساء لساعات طويلة أو لمقاومة التعب والإرهاق بشكل عام، ويمكن أن نلخص فوائد القهوة العربية كما جاء في كتابه منها تسهم القهوة العربية في تنشيط الجهاز العصبي والعملية العقلية للدماغ كالتركيز والانتباه، وساعد في التخلص من الشراهة وتقلل من الشهية إلى الطعام لذلك فهي تسهم في فقدان الوزن، وتخفف من التشنجات العضلية التي تحدث بشكل خاص بعد ممارسة الرياضة، وتلعب دوراً كبيراً في توازن نسبة السكر في الدم. وتعتبر غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تسهم في الوقاية من أمراض السرطان وخاصة سرطان الكبد وتنشط الجسم بشكل عام وتزيد من طاقته، و تقوي جهاز المناعة، تعد من المشروبات المدرة للبول، أثبتت الدراسات متعددة أثارها الإيجابية على مرضى الباركنسون.