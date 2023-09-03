قائمة منتخب السباحة بالزعانف المشارك في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية باليونان

أعلن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي عن قائمة المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف الذي يستعد للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية والمقرر إقامتها باليونان خلال الفترة من 9 وحتى 16 سبتمبر الجاري.

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وتضم القائمة الأساسية 12 لاعبًا ولاعبة بواقع 6 سباحين و6 سباحات.

منتخب الرجال

ويتكون منتخب الرجال من: "سيف الدين أيمن، وطارق حسن، ومحمود وليد، وإبراهيم أحمد فتحي، ومروان أحمد وأحمد هشام" فيما يمثل منتخب السيدات السداسي "جميلة علي وندى مجدي وسلمى سعد ومنة الله محمد وبسملة صبحي ولوجين شوقي".

منتخب السيدات

ويقود المنتخب في البطولة المدير الفني شريف حبيب والمدرب

عبد الله عبد الجليل، كما يرافق البعثة سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ وهيثم محمد إداريا.

ويعول الاتحاد المصري على استمرار النتائج الرائعة التي تحققت خلال الفترة السابقة، وخاصة النسخة الأخيرة من بطولة العالم للناشئين والتي اقيمت في القاهرة يونيو الماضي ونجحت مصر في الحصول على 14 ميدالية متنوعة (4 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات).

موعد إقامة دورة ألعاب البحر المتوسط

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية كل 4 سنوات وكانت النسخة الأولى منها قد نظمت في مدينة بسكارا الإيطالية بمشاركة 24 دولة، وتضم الدورة ألعاب رياضية مائية وشاطئية فقط.

وتعتبر النسخة القادمة هي الثالثة تاريخيا والثانية على التوالي التي تنظمها اليونان وستقام في مدينة هيراكليون بمشاركة 26 دولة.

ونجحت مصر في الحصول على 11 ميدالية متنوعة (ذهبية واحدة و6 فضيات و4 برونزيات) خلال مشاركتها في الدورتين السابقتين.

يذكر أن منتخب السباحة بالزعانف قد حقق 7 ميداليات متنوعة خلال مشاركته في نسخة بسكارا 2015 والتي حققت فيها بعثة مصر 11 ميدالية متنوعة منها ذهبية.