الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة منتخب السباحة بالزعانف المشارك في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية باليونان

منتخب السباحة بالزعانف
منتخب السباحة بالزعانف

أعلن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي عن قائمة المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف الذي يستعد للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية والمقرر إقامتها باليونان خلال الفترة من 9 وحتى 16 سبتمبر الجاري.

إقرأ أيضًا..

txt

مصر تحصد 39 ميدالية في أولى منافسات بطولة العالم لأساتذة السباحة بالزعانف

txt

بطولة العالم لناشئي السباحة بالزعانف.. 7 مصريين في نهائيات اليوم الختامي

وتضم القائمة الأساسية 12 لاعبًا ولاعبة بواقع 6 سباحين و6 سباحات.

منتخب الرجال

ويتكون منتخب الرجال من: "سيف الدين أيمن، وطارق حسن، ومحمود وليد، وإبراهيم أحمد فتحي، ومروان أحمد وأحمد هشام" فيما يمثل منتخب السيدات السداسي "جميلة علي وندى مجدي وسلمى سعد ومنة الله محمد وبسملة صبحي ولوجين شوقي".

منتخب السيدات

ويقود المنتخب في البطولة المدير الفني شريف حبيب والمدرب 
عبد الله عبد الجليل، كما يرافق البعثة سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ وهيثم محمد إداريا.

ويعول الاتحاد المصري على استمرار النتائج الرائعة التي تحققت خلال الفترة السابقة، وخاصة النسخة الأخيرة من بطولة العالم للناشئين والتي اقيمت في القاهرة يونيو الماضي ونجحت مصر في الحصول على 14 ميدالية متنوعة (4 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات).

 

موعد إقامة دورة ألعاب البحر المتوسط 

 

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية كل 4 سنوات وكانت النسخة الأولى منها قد نظمت في مدينة بسكارا الإيطالية بمشاركة 24 دولة، وتضم الدورة ألعاب رياضية مائية وشاطئية فقط.

وتعتبر النسخة القادمة هي الثالثة تاريخيا والثانية على التوالي التي تنظمها اليونان وستقام في مدينة هيراكليون بمشاركة 26 دولة.
ونجحت مصر في الحصول على 11 ميدالية متنوعة (ذهبية واحدة و6 فضيات و4 برونزيات) خلال مشاركتها في الدورتين السابقتين.

يذكر أن منتخب السباحة بالزعانف قد حقق 7 ميداليات متنوعة خلال مشاركته في نسخة بسكارا 2015 والتي حققت فيها بعثة مصر 11 ميدالية متنوعة منها ذهبية.

مواد متعلقة

مصر تحصد 39 ميدالية في أولى منافسات بطولة العالم لأساتذة السباحة بالزعانف

بطولة العالم لناشئي السباحة بالزعانف.. 7 مصريين في نهائيات اليوم الختامي

بطل العالم في السباحة بالزعانف: حلمت بالذهبية وأشكر رئيس الاتحاد لموقفه معي

بطولة العالم لناشئي السباحة بالزعانف.. 9 مصريين في نهائيات اليوم الثالث

ارجانوفا تشيد بتنظيم مصر لبطولة العالم لناشئين السباحة بالزعانف

السباحة بالزعانف يجري القياسات الأخيرة قبل انطلاق بطولة العالم للناشئين بالقاهرة

الشاذلي يشيد باتحاد السباحة لمساهمته في انجاح بطولة العالم لناشئي السباحة بالزعانف

منتخب السباحة بالزعانف يواصل استعدادًاته لبطولة العالم بالقاهرة