مفيدة شيحة تفتح النار على أنغام.. تبرأت من كونها تمثالًا من ذهب

انتقدت الإعلامية مفيدة شيحة، تصريحات المطربة أنغام الأخيرة التي أدلت بها عن علاقتها بوالديها، وعن الصعوبات العائلية التي عاشتها في طفولتها.

وقالت مفيدة شيحة، خلال تقديمها برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الأحد، أن : “أنغام في اللقاء كانت طفلة تتكلم عن الماضي في شكل أنثى، لكن ما زالت الطفلة تتحدث”.

تنافس على لقب مصر

ونوهت إلى أن أنغام قيمة غنائية كبيرة وتتنافس على لقب صوت مصر، والاختلاف بينها وبين أي أحد بما فيهم شيرين كانت المثالية، مشيرًا إلى أن المشاكل تخترق الإنسان وتؤثر عليه.



وأضافت أن الحوار الذي أجرته أنغام جعلها مثل غيرها من الذين فتحوا قلوبهم وكشفوا أسرارهم الخاصة، لافتة إلى أن الحوار أفقدها المثالية التي كانت ترشحها في أن تكون صوت مصر.

وتابعت: "في وجهة نظري أنغام من كثرة المثالية الذي وضعناها فيها رغبت في القول إنها إنسانة تتوجع ولديها مشاكل، فبلاش تعاملوني على إني تمثال من ذهب".