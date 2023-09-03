مؤشر البورصة القطرية يغلق على انخفاض

أغلق المؤشر العام فى البورصة القطرية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض بواقع 8.75 نقاط، أي بنسبة بلغت 0.09 %، ليغلق عند مستوى 10185.99 نقطة.

البورصة القطرية

وتم خلال الجلسة، فى أسواق البورصة القطرية تداول 167 مليونًا و998 ألفًا و143 سهمًا، بقيمة 416 مليونًا و879 ألفًا و677.806 ريالًا، نتيجة تنفيذ 14553 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال التداول فى أسواق البورصة القطرية ، أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابقة.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

بورصة الكويت

أغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام بواقع 15.75 نقطة ليسجل 6990.09 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.22 %, وذلك من خلال تداول 148.6 مليون سهم نفذت عبر 7868 صفقة نقدية بقيمة 29.6 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس فى أسواق البورصة الكويتية 48.55 نقطة ليغلق عند مستوى 5644.04 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.85% جراء تداول 70.3 مليون سهم عبر 3510 صفقات نقدية بقيمة 8.4 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق البورصة الكويتية 4.49 نقاط لينهي تداولاته عند مستوى 7690.66 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.06% من خلال تداول 78.3 مليون سهم عبر 4358 صفقة بقيمة 21.12 مليون دينار.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، منخفضاً بواقع 35.42 نقطة ليقفل عند مستوى 11455.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 154 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى أسوق الأسهم السعودية : الصقر للتأمين، وتبوك الزراعية، وأميانتيت، وبوبا العربية، وسلامة، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سيرا، وأنابيب، والتعمير، والخدمات الأرضية، وبدجت السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.45% .

فيما كانت أسهم شركات فى أسوق الأسهم السعودية: الباحة، وأرامكو السعودية، والغاز، وشمس ، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الغاز، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، وسابك، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بواقع 70.74 نقطة ليقفل عند مستوى 23583.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 41 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.