إفتتاح الدورة التثقيفية للإستراتيجية والأمن القومى بجامعة الزقازيق

افتتح الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد، الدورة التثقيفية " الإستراتيجية والأمن القومي" ، بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية.

وتعد هذه الدورة أولى فعاليات الدورات التدريبية التى تقام بالجامعة فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية والأكاديمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نجلاء فتحي المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعي، والدكتور نبيل مصطفي المدير التنفيذي للمعلومات، ونخبة من العمداء وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة.

حاضر خلال فعاليات اليوم الأول من الدورة اللواء ممدوح الجزار والذي تناول عددا من المحاور الهامة لتوضيح ماهية وعناصر الدولة، ودور القوات المسلحة في حماية وحفظ استقرارا الوطن داخل وخارج حدود الدولة، بالإضافة إلى عرض العديد من النقاط والتي من شأنها نشر الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي لدى المتدربين.

وخلال كلمته رحب الببلاوى بالحضور، مؤكدا حرص الجامعة برئاسة الدكتور خالد الدرندلي على الاهتمام بعقد الدورات التدريبية بمختلف المجالات وصقل مهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، معربا عن بالغ سعادته بتفعيل أولى الدورات فى ضوء البروتوكول الموقع بين الجامعة والأكاديمية، والذى يهدف إلى تعزيز المشاركة المتبادلة بين الجانبين في مجالات التدريب والبحث العلمى والبحوث المشتركة وتبادل الخبرات، متمنيا كل التوفيق لجميع المتدربين.

وأوضحت الدكتورة نجلاء فتحي مدير المركز،أن البرنامج التدريبي يعقد على مدى ٤ أيام من الأحد ٣ سبتمبر حتى الأربعاء ٦ سبتمبر، متناولا موضوعات متعلقة بالتحديات والتهديدات الإستراتيجية القومية التي تواجه الأمن القومي.

وذكرت أن حفل الختام وتسليم الشهادات سيقام الأربعاء ٦ سبتمبر في حضور اللواء محمد الدسوقي، مدير كلية الدفاع الوطني.