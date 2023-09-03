تفاصيل حالة الطقس من 4 إلى 9 سبتمبر (شاهد)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال المدّة من 4 سبتمبر حتى السبت 9 سبتمبر الجاري.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا عبر صفحتها على الفيسبوك عن حالة الطقس خلال الفترة من 4 سبتمبر حتى السبت 9 سبتمبر.

وأشارت الهيئة إلى أنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت أن هناك فرص صعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الثلاثاء 5 سبتمبر 2023:

توقعت الهيئة نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأربعاء 6 سبتمبر.

الأربعاء 6 سبتمبر 2023:

وتوقعت الهيئة أيضا نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

من الخميس 7 سبتمبر حتى السبت 9 سبتمبر 2023:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.