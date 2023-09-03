تعرف على شروط التقديم لرياض الأطفال بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية

وضع قطاع المعاهد الأزهرية بالبحرالأحمر ضوابط وآليات التقديم لرياض الأطفال للقبول في العام الدراسي 2023/2024م هي:

_ أن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية في ‏المستوى الأول لرياض الأطفال هو (4 سنوات) في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى (5 سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا).

_ أن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية في الصف الأول الابتدائي للمتقدمين الجدد هو (6 سنوات) في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى (9 سنوات).

مواعيد التقديم

تيسيرًا من قطاع المعاهد الأزهرية على أولياء الأمور، فقد تقرر:

بدء تلقي طلبات أولياء الأمور للصف الأول الابتدائي أولًا من الذين لم يقبلوا في التنسيق الإلكتروني ويتحقق فيهم شروط القبول بداية من الثلاثاء الموافق 5/9/2023م وحتى الأحد الموافق 10/9/2023م، وذلك بمقر الإدارات التعليمية.

بدء تلقي طلبات أولياء الأمور للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال- المستوى الأول، من الذين لم يقبلوا في التنسيق الالكتروني ويتحقق فيهم جميع الشروط، بداية من الإثنين الموافق 11/9/2023م حتى الخميس الموافق 14/9/2023م، وذلك بمقر الإدارات التعليمية.

وتهيب الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية بالسادة أولياء الأمور الالتزام بالمواعيد المحددة، علما بأن المفاضلة سوف تكون للأكبر سنًّا، بعد فحص الملفات المقدمة.

الأوراق المطلوبة للتقديم المبدئي بالإدارة:

صورة مطبوعة من التنسيق الإلكتروني برفض الطفل والتي بها الرغبات.

شهادة الميلاد الأصلية وصورة منها.

بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها.

الولاية التعليمية – في الحالات التي تستدعي ولاية تعليمية – وصورة منها.

عناوين الإدارات التعليمية بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية:

إدارة رأس غارب - شارع الميناء بجوار المسجد الكبير

إدارة الغردقة - الوفاء أمام حديقة الوفاء

إدارة سفاجا- خلف قرية الحجاج

إدارة القصير - بجوار قسم شرطة القصير

إدارة مرسى علم- بجوار مرور مرسى علم