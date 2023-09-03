جهود وزارة الري اليوم الأحد

عقد وزير الموارد المائية والرى، الدكتور هاني سويلم، عددًا من الاجتماعات، لمتابعة أعمال مصلحة الرى والموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، وإجراءات الإعداد لمشاركة الوزير فى فعاليات قمة المناخ الإفريقية، وبحث إجراءات تقييم ومتابعة حالة المنشآت المائية.

كما عقد وزير الري اجتماعًا مع رئيس المركز القومى لبحوث المياه، لاستعراض الخطة البحثية للمركز، وتوفير الدعم له من خلال تحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز.

وعلى مستوى المحافظات، تم بدء عملية رفع كفاءة بلاطة الكوبرى المعدنى لهويس قنطرة فم قناة طنطا الملاحية، تحت إشراف الإدارة العامة لصيانة الخزانات والقناطر الكبرى، ومتابعة ودراسة سلوك الخزانات الجوفية، وتفقد الآبار الإنتاجية وآبار المراقبة التابعة لإحدى الشركات بالمنيا، وأعمال تطهير ترعة الشيخ حامد بزمام هندسة رى ههيا، وأعمال إصلاح المشاية أعلي بوابتي الخلف للهويس رقم 1 بهويس قناطر أسيوط الجديدة.

كما التقى وزير الري، في إطار زيارته لمحافظة الدقهلية أمس السبت، بعدد من النواب والمنتفعين ورؤساء روابط مستخدمى المياه، وتفقد مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الدقهلية والتقى بالسادة العاملين بالإدارة.