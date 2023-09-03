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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زمالك 2003 يهزم بيراميدز في بطولة الجمهورية .. بحضور أوسوريو

زمالك 2003
زمالك 2003

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2003، على بيراميدز بهدف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، بالجولة الأولي لبطولة الجمهورية.

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أحرز هدف الزمالك محمد صلاح في الدقيقة 41 من الشوط الأول للقاء، عبر تسديدة بالقرب من منطقة الجزاء. 

 

وسيطر لاعبو الزمالك على معظم أوقات اللقاء خاصة الشوط الأول، وخلقوا فرصا عديدة تكللت بتسجيل هدف وإضاعة بعض الفرص ، بينما الشوط الثاني كان سجالا ما بين الفريقين .

 

وحرص على حضور المباراة إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك وحازم إمام وجمال حمزة نائبي رئيس قطاع الناشئين.

كذلك تواجد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول وجهازه المعاون لمتابعة المباراة والوقوف على مستوى لاعبي فريق 2003 .

ويقود فريق 2003، محمد حسن مديرا فنيا، وإبراهيم صلاح وأحمد زكريا مدربين مساعدين، حسني مسعد مدرب حراس مرمى، رضا عبد الواحد إداريا للفريق، محمود سعيد إصابات وتأهيل ورفعت حمدي مسئول مهمات.

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد، على حضور مباراة فريق الشباب مواليد ٢٠٠٣ أمام بيراميدز في بطولة الجمهورية.

 

يأتي ذلك من أجل متابعة لاعبي فريق ٢٠٠٣ والوقوف على مستواهم خاصة أن العديد من عناصر هذا الفريق يتواجد بشكل شبة دائم مع الفريق الأول.