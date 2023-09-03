راشفورد يسجل وأوديجارد يرد بالتعادل في مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال

تقدم مانشستر يونايتد على نظيره آرسنال قبل أن يرد الجانرز سريعا بالتعادل لتصبح النتيجة 1-1 في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الإمارات، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، “البريميرليج”.

أحرز ماركوس راشفورد هدف التقدم لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 27 بعد تسديدة رائعة سكنت شباك آرسنال، قبل أن يرد المدفعجية سريعا بهدف التعديل عبر لاعبه النرويجي مارتن أوديجارد بالدقيقة 28.

تشكيل آرسنال:

في حراسة المرمى: رامسديل.

في خط الدفاع: زينشينكو وغابرييل وويليام ساليبا وبن وايت.

في خط الوسط: كاي هافيرتز وديكلان رايس ومارتن أوديجارد.

في خط الهجوم: مارتينيلي ونيكيتاه وبوكايو ساكا.

يتواجد على مقاعد بدلاء أرسنال لمواجهة مانشستر يونايتد كل من رايا وتومياسو وكوايور وجورجينيو وسميث روي ونيلسون وفييرا وتروسارد وجابرييل خيسوس.

بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد مكون من:-

في حراس المرمى أندري أونانا، في خط الدفاع لينديلوف وديجو دالوت ومارتينيز ووان بيساكا ومارتينيز، في خط الوسط برونو فرنانديز وكريستيان إيريكسن وكاسيميرو، في خط الهجوم انطوني مارسيال وماركوس راشفورد وأنتوني.