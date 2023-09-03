سد النهضة.. إثيوبيا تغلق بوابة التصريف الغربية وتتجه لإنهاء التخزين الرابع

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا أغلقت بوابة التصريف الغربية، مما يشير إلى اقتراب انتهاء التخزين الرابع للسد.

وأوضح شراقي، في منشور له عبر حسابه في فيسبوك، أن الصور الفضائية أظهرت استمرار التخزين الرابع في سد النهضة بنحو 19 مليار متر مكعب، عند منسوب 621 متر فوق سطح البحر، ليصل إجمالي حجم المياه في البحيرة إلى 36 مليار متر مكعب.

وأضاف شراقي، أنه من المتوقع فيضان المياه من أعلى الممر الأوسط في أي لحظة، خاصة بعد إغلاق بوابة التصريف الغربية والإبقاء على البوابة الشرقية فقط بتصريف حوالى 50 مليون متر مكعب في اليوم.

وكان أبى أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، قد ألمح إلى أن التخزين الرابع للسد سيمتد إلى سبتمبر، حيث كانت التوقعات لمنسوب الممر الأوسط أن يكون بين 621 و625 مترًا فوق سطح البحر.

وأشار شراقي إلى أن إحدى الصور الحقلية النادرة في الفترة الأخيرة من موقع سد النهضة أظهرت أن المتبقي عدة أمتار للوصول إلى منسوب الممر الأوسط، والذي يتضح أنه حوالى 620-621 مترًا فوق سطح البحر، ولم يصل إلى 625 مترًا، الحد الأقصى للتوقعات.

وبالتالي، من المتوقع أن ينتهي التخزين الرابع للسد خلال عدة أيام، ليصبح حجم البحيرة 36 مليار متر مكعب.