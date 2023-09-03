نيزك كبير أخضر يسقط في جنوب شرقي تركيا.. فيديو

شهد سكان خمس محافظات في جنوب شرقي تركيا سقوط نيزك كبير، في حادثة نادرة.

وبحسب صحيفة "صباح"، شوهد جسم متوهج محترق في الغلاف الجوي في محافظات ديار بكر وملاطية وأرضروم وإلازيغ وغازي عنتاب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تحتوي على جسم طائر، ويتوهج باللون الأخضر المزرق.

ومع اقترابه من الأرض، انقسم الجسم إلى عدة قطع، وبعد ثوانٍ قليلة أصبحت السماء فوق جنوب شرقي تركيا مظلمة تمامًا مرة أخرى.

وبحسب الخبراء، فإن النيزك كان على الأرجح بحجم سيارة صغيرة، وقد يكون قد تشكل في حزام الكويكبات.

وعلى الرغم من أن النيزك لم يتسبب في أي إصابات أو أضرار، إلا أنه أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان المحليين.