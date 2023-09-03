أبرز ملفات "قمة العشرين" المرتقبة في الهند (شاهد)

أكد الدكتور جولشان ساشديفا، أستاذ الاقتصاد بجامعة جواهر لال نهرو، أن استضافة الهند لمجموعة العشرين سيكون لمناقشة العديد من الرؤى، وعدد من الإجراءات الحاسمة، لافتا إلى أن مناقشة كافة الصراعات الحالية في عالمنا.

وأضاف “ساشديفا” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن ه هناك الكثير من المسئولين عن جميع الدول والمنظمات التي تضع الكثير من الأسس لتناول الكثير من القضايا.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأولويات داخل هذه القمة، وذلك لاستمرار الصراعات في أوكرانيا وغيرها، فمن الممكن أن تكون تلك القمة فرصة سانحة لإيجاد حلول لتلك الصراعات.

وواصل جولشان ساشديفا: "سياسة الهند ترغب أن تكون القمة منصة لإيصال صوت الجنوب العالمي، حيث نظمت اللقاءات من المسئولين لمساعدة الدول المشاركة، فالجهود لا تقتصر فقط على دول أعضاء مجموعة العشرين فقط".

أعلنت الهند عن نشر نحو 130 ألفا من أفراد الأمن في موقع استضافتها لقمة مجموعة العشرين في نيودلهي هذا الشهر، وهو حدث من شأنه أن يبرز مكانة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وبلاده على الساحة العالمية، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وقائمة حضور القمة التي تستمر يومين وتبدأ في التاسع من سبتمبر تضم أبرز شخصيات تستضيفها الهند في تاريخها ومنهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

كما ستشهد القمة حضور الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورؤساء البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية.

وقال ديبيندرا باتاك، المفوض الخاص لشرطة دلهي والمسؤول عن الترتيبات الأمنية في المدينة، إنها لحظة تاريخية بالغة الأهمية، مضيفا أنه سيتم جلب آلاف الأفراد من الأجهزة الأمنية الحكومية الأخرى، بما في ذلك الحرس الوطني وقوات أمن الحدود شبه العسكرية، للحفاظ على القانون والنظام.