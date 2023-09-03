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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

رانيا محمود ياسين تُحيّر جمهورها بالتشابه الكبير بينها وبين والدتها (صور)

الفنانة رانيا محمود
الفنانة رانيا محمود ياسين ووالدتها الفنانة شهيرة

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو مصغّر لها، مستعرضة إطلالتها الأنيقة من كواليس تجهيز أفتتاح مهرجان المسرح التجريبي.

 

الفنانة رانيا محمود ياسين

وبدت رانيا ياسين بفستان مُجسم باللون الأزرق، ذا أكمام فضفاضة مستعددة الطيات، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، وثبتت أعلى الصدر ببروش مصنوع من الريش الناعم باللون الوردي؛ ليضيف لمسة مبهجة وأنيقة، ونسقت معه حذاء ذا كعب عالٍ نفس اللون.

 

وتزينت رانيا بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت أقراط رقيقة تتدلى من أذنيها وسلسلة مثبته حول الرقبة، بالإضافة للعديد من الأساور في أحد اليدين، وخاتمين.

 

الفنانة رانيا محمود ياسين

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت رانيا محمود ياسين تصفيفة شعر مميزة، فقامت برفع خصلاتها شكل ذيل حصان أعلى الرأس، ويتدلى من الخلف بملمس ناعم كالحرير، وثبتت غُرتها على أحد الجانبين؛ لتضيف لمسة أنثوية جذابة.

 

ووضعت رانيا مكياجًا ساحرًا، فإختارت أحمر شفاه باللون الوردي، مما تماشى مع لون بشرتها والبروش الخاص بها، وحددت ملامحها ببعض الكونتور والبلاشر بدرجات النود، بالإضافة إلى الآيلاينر الأسود والماسكرا؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وكثافة.

 

الفنانة رانيا محمود ياسين ووالدها ووالدتها

وحازت صورها على إعجاب متابعيها، ليشيدون بجمالها وأناقتها والتشابة الكبير بينها وبين والدتها، مما ظن البعض أنها والدتها وليست هي، وكان من أحد التعليقات: " ما شاء الله ربنا يحفظك...فكرتك مامتك شهيره ".

 

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