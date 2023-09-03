الأمراض الحيوانية المنشأ.. تهديد متزايد

حذَّر خبراء أمراض مُعدية من تزايد خطر الإصابة بالأمراض الجديدة، التي تنتقل من الحياة البرية إلى البشر، والمعروفة باسم الأمراض الحيوانية المنشأ، ويأتي هذا التحذير بعد أن تصدرت أول حالة في العالم لدودة طفيلية، تصيب دماغ الإنسان عناوين الصحف هذا الأسبوع.

وقال رولاند كوبولد، الأستاذ المساعد في العلوم البيطرية بجامعة كوينزلاند، إن نحو 75% من حالات الأمراض الجديدة والناشئة على مستوى العالم حيوانية المنشأ.

وأضاف، أن هذه الأمراض يمكن أن تكون لها تأثير كبير للغاية، مثل فيروس سارس-كوف-2 الذي يسبب مرض كوفيد-19.

وأرجع كوبولد زيادة خطر الإصابة بالأمراض الحيوانية المنشأ، إلى عدة عوامل، منها توسع المجتمعات البشرية وتداخل التفاعل بين الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى التغيرات المناخية.

وفي استجابة لهذه المخاوف، بدأت منظمة الصحة العالمية في عقد مجموعة من الندوات الإلكترونية حول نهج "الصحة الواحدة"، الذي يؤكد أهمية تعاون القطاعات المختلفة مثل الصحة العامة، والعلوم البيطرية، والعلوم الاجتماعية، والتمدد الحضري، والحكومة، وعلوم البيئة.

وقالت الدكتورة سيلفي برياند، مديرة قسم الأمراض المعدية والوبائية في منظمة الصحة العالمية، إن هذا النهج لا يتحقق تلقائيًا، ويتطلب جهودًا مشتركة من جميع القطاعات، بالإضافة إلى التمويل الكافي والإرادة السياسية.