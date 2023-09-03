أوغندا.. تعتقل رجلاً يشتبه في تخطيطه لهجوم بالقنابل على الكنيسة

قالت الشرطة في أوغندا، يوم الأحد، إنها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 28 عاما دخل كنيسة في العاصمة كمبالا وبحوزته عبوة ناسفة كان يعتزم استخدامها في هجوم هناك.

وقالت الشرطة، إن السلطات تطارد ثلاثة رجال آخرين يعتقد أنهم أرسلوا في مهام تفجير مماثلة في أماكن أخرى في أوغندا.

ولم تكن الدوافع واضحة، لكن القوات الديمقراطية المتحالفة المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) نفذت في السابق هجمات بالقنابل مميتة في أوغندا.

في 17 يونيو، أعلن عمدة بلدة حدودية في أوغندا أنه تم انتشال 41 جثة، من بينها 38 طالبا، في أعقاب هجوم شنه متمردون على مدرسة تقع في غرب أوغندا قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

الهجوم علي مدرسة في أوغندا

وذكرت قناة (فرانس 24) اليوم السبت أن الهجوم وقع في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة على مدرسة ثانوية في بلدة "مبوندوي" تبعد أقل من اثنين كيلومتر عن الحدود مع الكونغو، مشيرة إلى أنه لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

وقالت الشرطة الأوغندية إنه تم تنفيذ الهجوم من قبل القوات الديمقراطية المتحالفة وهي جماعة تتمركز في شرق الكونغو الديمقراطية، وتُتهم الجماعة بشن الكثير من الهجمات ضد المدنيين خلال السنوات الأخيرة ولها صلات بتنظيم "داعش" الإرهابي.

الأردن يدين الهجوم علي مدرسة غربي أوغندا

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة بمنطقة مبوندوي غربي أوغندا، مساء أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم السبت، تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية أوغندا الصديقة، وإدانتها ورفضها لكافة أشكال العنف.

وأعربت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

يذكرأن، أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات التفجيرات الانتحارية التى شهدتها، مدينة كمبالا بأوغندا، مسفرةً عن العديد من الضحايا والمصابين.

وتعرب مصر، حكومةً وشعباً - بحسب بيان لوزارة الخارجية - عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيقة، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار أوغندا وتضامنها الكامل معها فى مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره.