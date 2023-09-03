ليفربول يكتسح أستون فيلا بثلاثية وصلاح يسجل هدفًا

فاز ليفربول على نظيره أستون فيلا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، “البريميرليج”، على ملعب “أنفيلد”.

أحرز سوبوسلاي، لاعب ليفربول، الهدف الأول لصالح الريدز في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف الريدز الهدف الثاني بأقدام النيران الصديقة عبر مات كاش، لاعب أستون فيلا، الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني سجل محمد صلاح هدف فريقه الثالث بالدقيقة 55 بعد متابعة لرأسية نونيز ليضعها “مو” في شباك أستون فيلا.

رفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل أستون فيلا المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.