سجل المواجهات المباشرة بين الارسنال و مانشيستر يونايتد في الدوري الأنجليزي

في قمة الأسبوع الرابع للدوري الأنجليزي الممتاز يستضيف فريق الارسنال على ملعب الأمارات منافسه مانشيستر يونايتد في واحدة من المباريات الكلاسيكية في البريمييرليج .

الارسنال وصيف النسخة الأخيرة في الدوري الانجليزي يدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث من اجل مواصلة الزحف نحو مقدمة الدوري الأنجليزي حيث يملك الفريق اللندني سبع نقاط في مبارياته الثلاث بالفوز على نوتنجهام فوريست بهدفين لهدف وكريستال بالاس خارج ملعبه بهدف نظيف لكنه تعثر بالتعادل على ملعبه مع فولهام بهدفين لكل فريق .

اما مانشيستر يونايتد والذي دخل الموسم الحالي بهدف استعادة اللقب الغائب منذ سنوات فحقق الفوز في مباراتين على ولفرهامبتون بهدف نظيف و على نوتنجهام فوريست بثلاثة أهداف لهدفين وخسر مباراة الجولة الثانية امام توتنهام بهدفين مقابل لاشىء ليبقى الفريق يملك ستة نقاط .

تاريخ طويل يملكه الفريقين الارسنال و مانشيستر يونايتد خلال مشاركاتهما في الدوري الأنجليزي حيث التقيا في ١٩٨ مباراة في مختلف البطولات فاز الارسنال في ٦٨ مباراة و فاز مانشيستر يونايتد في ٨٤ مباراة وتعادل الفريقين في ٤٦ مباراة وسجل الارسنال ٢٦٤ هدف بينما سجل مانشيستر يونايتد ٢٩٩ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الارسنال مع مانشيستر يونايتد على ملعب الارسنال فقد كانت ٩٩ مباراة فاز الارسنال في ٥٢ مباراة وفاز اليونايتد في ٢٧ مباراة وتعادلا في ٢٠ مباراة .

وفيما يلي نستعرض نتائج المباريات العشر الأخيرة بين الارسنال و مانشيستر يونايتد في البطولات الرسمية :

٢٥ يناير ٢٠١٩ الارسنال - مانشيستر يونايتد : ١ / ٣

١٠ مارس ٢٠١٩ الارسنال - مانشيستر يونايتد : ٢ / ٠

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ مانشيستر يونايتد - الارسنال : ١ / ١

١ يناير ٢٠٢٠ الارسنال - مانشيستر يونايتد: ٢ / ٠

١ نوفمبر ٢٠٢٠ مانشيستر يونايتد - الارسنال : ٠ / ١

٣٠ يناير ٢٠٢١ الارسنال - مانشيستر يونايتد : ٠ / ٠

٢ ديسمبر ٢٠٢١ مانشيستر يونايتد- الارسنال : ٣ / ٢

٢٣ أبريل ٢٠٢٢ الارسنال - مانشيستر يونايتد : ٣ / ١

٤ سبتمبر ٢٠٢٢ مانشيستر يونايتد - الارسنال : ٣ / ١

٢٢ يناير ٢٠٢٣ الارسنال - مانشيستر يونايتد: ٣ / ٢